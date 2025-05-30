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Стало известно, с какой целью Трамп хочет создать «Золотой купол»

Политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что заявлениями о создании нового проекта противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президент США Дональд Трамп демонстрирует безответную мощь страны.

Политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что заявлениями о создании нового проекта противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президент США Дональд Трамп демонстрирует безответную мощь страны.

Как заметил собеседник издания, сам американский лидер хочет, чтобы у врагов США не возникало сомнений в возможности сокрушительного и безответного удара со стороны Соединенных Штатов.

С другой стороны, политолог обратил внимание на то, что проект «Золотого купола» полностью соответствует концепции «мира через силу», которой придерживается администрация Дональда Трампа.

Стефанович добавил, что США намерены сфокусироваться на ключевых направлениях вместо того, чтобы распылять свои усилия.

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