NYP: Белый дом раскрыл имена тех, кто возглавит DOGE после ухода Маска

Президент США Дональд Трамп и чиновники его кабинета пока станут лидерами Департамента эффективности правительства США (DOGE), пост руководителя которого оставил бизнесмен Илон Маск, передает New York Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
«Лидеры DOGE — это каждый член кабинета президента и сам президент, который искренне привержен сокращению растрат, мошенничества и злоупотреблений со стороны нашего правительства», — заявила она журналистам.
Издание отмечает, что де-факто вторым номером Маска в DOGE был Стив Дэвис, но он также покинул пост из-за ограничений, запрещающих специальным государственным служащим работать в правительстве более 130 дней в году.
Также в феврале кабинет Трампа объявил, что Эми Глисон будет исполнять обязанности администратора департамента, подчеркивает ресурс.
Напомним, Маск возглавлял DOGE с 20 января 2025 года, он покинул свой пост после 130 дней исполнения обязанностей. По оценкам экспертов, департамент сэкономил 175 млрд долларов бюджетных средств.
Ранее министр торговли США Латник заявил, что Маск останется в ближнем кругу Трампа.