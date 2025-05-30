Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый американский истребитель

Денежные сертификаты были вручены двенадцати российским военным, участвовавшим в уничтожении цели. Церемония награждения прошла 29 мая на приграничной территории с участием командования, пишут «Ведомости».
Компания «Форэс» еще в декабре 2024 года пообещала вознаграждение в 15 млн рублей тому, кто первым уничтожит американский истребитель F-16 в районе боевых действий на Украине. Тогда же появлялись сообщения, что над Запорожской областью ВС России могли сбить украинский военный самолет.
13 апреля 2025 года в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении истребителя F-16 средствами противовоздушной обороны.
В июле 2024 года военнослужащие группировки войск «Центр» получили денежные выплаты за уничтожение на авдеевском направлении техники западного производства. Тогда же заместитель исполнительного директора «Форэс» Илья Потанин заявил, что компания наградит российских военных за уничтожение самолетов F-15 и F-16, причем за первый поощрение составит 15 млн рублей.