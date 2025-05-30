Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый американский истребитель

Компания «Форэс» еще в декабре 2024 года пообещала вознаграждение в 15 млн рублей тому, кто первым уничтожит американский истребитель F-16 в районе боевых действий на Украине. Тогда же появлялись сообщения, что над Запорожской областью ВС России могли сбить украинский военный самолет.