В молодежной палате Екатеринбурга появился новый глава

«На должность претендовали четыре кандидата. Каждый рассказал о себе, представил свои идеи и ответил на вопросы коллег и депутатов. По итогам голосования палата выбрала своим председателем Владислава Бурнашева», — говорится в сообщении. Об этом пишет «УралПолит.ру».