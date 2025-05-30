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В молодежной палате Екатеринбурга появился новый глава

Председателем молодежной палаты Екатеринбурга назначили Владислава Бурнашева.

В Екатеринбурге состоялось первое заседание молодежной палаты девятого созыва при городской думе. По итогам голосования новым председателем избрали Владислава Бурнашева, сообщили в пресс-службе думы.

«На должность претендовали четыре кандидата. Каждый рассказал о себе, представил свои идеи и ответил на вопросы коллег и депутатов. По итогам голосования палата выбрала своим председателем Владислава Бурнашева», — говорится в сообщении. Об этом пишет «УралПолит.ру».

Также были распределены ключевые должности:

· Никита Рылов стал заместителем председателя,

· Наталья Панова — ответственным секретарем.

В гордуме подчеркнули, что члены молодежной палаты будут разрабатывать социально ориентированные проекты, продвигать инициативы, значимые для города, организовывать конференции и круглые столы по актуальным для молодежи темам.