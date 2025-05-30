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«Другого пути нет»: Трутнев требует 12 триллионов инвестиций

Полпред провел совещание по развитию Дальнего Востока, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Хабаровске состоялось совещание полпреда президента России в ДФО Трутнева по перспективам развития региона. По его итогам было озвучено, что к 2030 году инвестиции в экономику ДВ должны составить 12 триллионов рублей.

 Совокупный объем инвестиций региона за прошлый год составил 3,9 трлн рублей — 10% от общероссийского. Почти 3 тысячи проектов реализуются в макрорегионе при государственной поддержке, но темпы нужно увеличить.

«К 2030 году этот показатель должен составить 12 трлн рублей. Такую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Подтверждая его слова, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уточнил, что для достижения показателя необходимо увеличивать перерабатывающие производства и их объемы.

Уже запущены проекты «Удокан», «Малмыж», идет разработка Баимского и ряда других крупных месторождений. Об этом сообщает издание «Дальневосточное обозрение».