Стало известно, в каком качестве Маск останется в Белом доме

Вместе с бизнесменом DOGE покидает его заместитель Стив Дэвис. Об этом сообщало агентство Bloomberg. Причина его увольнения такая же, как и у Маска, — завершение срока службы в качестве специального госслужащего правительства, который в соответствии с законодательством составляет 130 дней.