Стало известно, в каком качестве Маск останется в Белом доме

О новой должности Илона Маска рассказал телеканал ABC News со ссылкой на анонимный источник. По словам осведомленного чиновника, Маск будет неофициальным советником, но сможет посещать Белый дом, сообщает «Интерфакс».
По данным собеседников ABC News, президент США Дональд Трамп и Маск расстаются друзьями и продолжат общение.
Вместе с бизнесменом DOGE покидает его заместитель Стив Дэвис. Об этом сообщало агентство Bloomberg. Причина его увольнения такая же, как и у Маска, — завершение срока службы в качестве специального госслужащего правительства, который в соответствии с законодательством составляет 130 дней.
После ухода Дэвиса, оптимизацией расходов государственного бюджета займутся чиновники более низкого ранга. Пресс-секретарь администрации президента Каролин Левитт заявила, что правительство продолжит работу по уменьшению трат, в том числе на содержание сотрудников.
«Мы благодарим его за то, что он помог DOGE сдвинуться с мертвой точки. И усилия по сокращению расточительства, мошенничества и злоупотреблений будут продолжены», — заявила Левитт, комментируя отставку Маска.
Сам миллиардер сообщил о своем увольнении с поста главы департамента эффективности 29 мая. Он поблагодарил Трампа за предоставленную возможность «сократить неэффективные расходы» и заверил, что DOGE с его уходом не прекратит работу.
Ранее ряд представителей команды американского президента заявили о своем разочаровании высказываниями миллиардера о «большом красивом законопроекте» Трампа. Маск позволил себе публично раскритиковать документ 28 мая. Он заявил, что закон, связанный с бюджетом, в случае, если его примут, будет противоречить деятельности Департамента эффективности — сократит поступления в бюджет.