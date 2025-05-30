The Atlantic узнала ожидания Трампа от переговоров с Украиной в Стамбуле

Накануне, 29 мая, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила, но и не опровергла визит американских представителей в Стамбул. «Мы надеемся, что Россия и Украина встретятся на переговорах на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. Мы сообщим, если у президента будут планы отправить своего представителя», — сказала она.