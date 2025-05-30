The Atlantic узнала ожидания Трампа от переговоров с Украиной в Стамбуле

«Президент в ярости, но он все еще рассчитывает заключить сделку. Он пытается найти наилучший путь к ней — но поверьте ему, когда он говорит, что уйдет», — приводит издание слова одного из своих собеседников.
С предложением провести новый переговорный раунд в Стамбуле выступила российская сторона. В качестве даты встречи Москва обозначила 2 июня. На первых переговорах, которые прошли 16 мая, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. Американская сторона во встрече не участвовала, но в тот день в Стамбуле находились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Накануне, 29 мая, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила, но и не опровергла визит американских представителей в Стамбул. «Мы надеемся, что Россия и Украина встретятся на переговорах на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. Мы сообщим, если у президента будут планы отправить своего представителя», — сказала она.
Украинская сторона пока не ответила на предложение России о новом раунде переговоров, отметили накануне в Кремле. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна ждет российский проект перед встречей в Стамбуле, чтобы она прошла конструктивно. Свою версию меморандума Киев передал Москве 28 мая.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, озвучивая место и дату новой встречи, заявил, что Москва готова передать свой проект меморандума на встрече в Стамбуле. Ранее он говорил, что Украина получит документ после того, как стороны обменяются пленными. Обмен по формуле «1000 на 1000» проходил в три этапа и завершился 25 мая.
Планируется, что российскую делегацию, как и на переговорах 16 мая, возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также в ее состав войдут замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию на первых переговорах возглавил министр обороны Рустем Умеров. Также в нее вошли, в частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.