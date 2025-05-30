Молдову отлучают от НАТО: В Вашингтоне заявили, что прекратят расширение Альянса на Восток

«Для нас вступление Украины в НАТО — не обсуждается. Мы — не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать вам как минимум четыре страны в НАТО, которые тоже сомневаются [в уместности членства Украины]. А ведь нужно согласие всех 32 стран НАТО, чтобы кто-то мог вступить. И они [россияне] говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдове. Мы говорим: “Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам”. Это вопрос их [РФ] безопасности».