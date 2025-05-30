Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию. Для этого необходимо формирование архитектуры евразийской безопасности. С этой инициативой выступил президент России в июне прошлого года.