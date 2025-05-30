Сергей Лавров заявил в Перми о конце этапа доминирования Запада

В Перми 29 мая прошли Евразийские Международные общественно-политические слушаниях. С большим докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он затронул вопросы системы построения безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии, доминирования стран Запада.
Сергей Лавров отметил, что для России, государства-цивилизации, которое простирается от Балтики и Черного моря до Тихого океана, важность построения такой архитектуры невозможно переоценить.
«Ее востребованность дополнительно обусловлена тем, что завершается многовековой период западного доминирования, наступает эпоха многополярности. Динамично развиваются новые центры силы, прежде всего в Евразии. Всем государствам на континенте нужны прочные гарантии безопасного сосуществования», — подчеркнул глава федерального ведомства.
Он уверен в утрате Евро-Атлантикой статуса локомотива мирового развития. По совокупности экономических показателей объединение БРИКС оставило «семерку» лидеров западного мира позади, и отрыв увеличивается с каждым годом.
Центр экономической и торгово-инвестиционной активности смещается в Евразию — самый большой и богатый континент, колыбель нескольких великих цивилизаций.
«Сама жизнь подталкивает к тому, чтобы в духе многополярности по-новому заняться всесторонним обустройством нашего общего географического и политического пространства — начиная с экономического фундамента», — отметил Сергей Лавров.
Главная угроза исходит от тех сил на Западе, которые пытаются воспрепятствовать объективным процессам многополярности, воспринимают их как вызов своему глобальному доминированию. Для этого необходимо формирование архитектуры евразийской безопасности. С этой инициативой выступил президент России в июне прошлого года.
В пермском форуме принял участие глава региона Дмитрий Махонин. По его итогам он провел личную встречу с Сергеем Лавровым.