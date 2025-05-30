Лавров высоко оценил опыт Татарстана в развитии международных связей

Мухаметшин подчеркнул важность взаимодействия с зарубежными партнерами как на двусторонней основе, так и через многосторонние площадки. Напомним, в этом году в KazanForum приняли участие 8,5 тысячи человек из 96 стран, подписано 130 соглашений. В августе в Казани пройдет форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».