Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил опыт Татарстана в развитии международных связей. Об этом он сообщил на заседании Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Лавров отметил активное участие республики в международных мероприятиях, включая саммит БРИКС и KazanForum. Он подчеркнул важность партийной и парламентской дипломатии для укрепления позиций России на международной арене.
Председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин поблагодарил руководство МИДа и партии «Единая Россия» за доверие к Татарстану. Он отметил, что проведение крупных мероприятий способствует укреплению доверия, установлению новых контактов и развитию взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Мухаметшин подчеркнул важность взаимодействия с зарубежными партнерами как на двусторонней основе, так и через многосторонние площадки. Напомним, в этом году в KazanForum приняли участие 8,5 тысячи человек из 96 стран, подписано 130 соглашений. В августе в Казани пройдет форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».