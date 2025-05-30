Бизнес-туризм и инвестиции: Узбекистан и РФ расширяют сотрудничество в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия обсуждают возможности углубления двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.