Беларусь денонсировала соглашение с Украиной о промышленной кооперации

Межправсоглашение между Беларусью и Украиной было подписано в мае 2002 года в Чернигове. Его целью было обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества предприятий и организаций промышленности двух стран. В его рамках была создана рабочая группа и сформирована дорожная карта взаимодействия в промышленности.