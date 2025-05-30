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Беларусь денонсировала соглашение с Украиной о промышленной кооперации

Украинская сторона отказалась от выполнения положений соглашения летом 2022 года на фоне СВО.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Беларусь денонсировала межправительственное соглашение с Украиной о производственной и научно-технической кооперации, соответствующий закон был опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о производственной и научно-технической кооперации», — говорится в документе.

Там также отмечается, что был признан утратившим силу и закон, которым это соглашение белорусской стороной ратифицировалось.

Законом предписано Совету министров принять меры, необходимые для реализации положений о денонсации документа.

Межправсоглашение между Беларусью и Украиной было подписано в мае 2002 года в Чернигове. Его целью было обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества предприятий и организаций промышленности двух стран. В его рамках была создана рабочая группа и сформирована дорожная карта взаимодействия в промышленности.

Украинская сторона денонсировала данное соглашение, как и ряд других, летом 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции.