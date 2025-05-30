Беларусь будет менять законы в сфере азартных онлайн-игр

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Законодательство, касающееся работы онлайн-казино в Беларуси, претерпит изменения, считает председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Геннадий Лепешко.
Накануне на совещании с правительством президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что необходимо ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг и наделить членов семьи зависимого человека правом запрещать ему играть.
«Думаю, что с постановкой задач президентом соответствующим министерствам и ведомствам в документы, в указы будут вноситься соответствующие изменения именно в части, касающейся онлайн-игр», — сказал депутат.
Отмечая важность корректировки существующего законодательства, председатель комиссии отметил, что новые инициативы продиктованы временем.
«Игорный бизнес изменился. Если ранее были стационарные клубы, казино, букмекерские конторы, куда приходил человек, давал свои данные и участвовал в какой-то игре. Сейчас же игровой бизнес ушел, как говорится, на удаленный доступ. Поэтому проконтролировать, кто принимает участие в игре, невозможно», — отметил Лепешко.
Ситуация осложняется еще и тем, что в азартные игры в онлайне вовлекаются несовершеннолетние.
«Глава государства на совещании дал четкое указание, что нужно ограничить вовлечение несовершеннолетних в игорный бизнес», — отметил парламентарий.
По его словам, речь идет о формировании у молодых людей зависимости от казино.
«Проблема еще ведь состоит и в том, что студенты идут на то, чтобы попытаться быстро заработать легкие деньги. Вовлечение в игорный бизнес — это как наркомания. Чем дальше, тем все сложнее выйти из него. Ситуация осложняется еще и тем, что, проигрывая деньги в онлайн-казино, человек идет воровать или мошенническим путем добывает деньги», — сказал Лепешко, отметив, что это осложняет криминогенную обстановку в стране и разрушает семьи.
Вымывание денег
Депутат также заострил внимание еще на одной проблеме, о которой не шла речь на совещании у президента.
«Вымыванию денег из страны нужно ставить барьеры. Нам хватает тех мошеннических схем, по которым сейчас работают (мошенники из-за рубежа — Sputnik) и обманывают наших пенсионеров», — сказал Лепешко.
По его словам, белорусские власти также предлагают ввести запрет для банков на перевод денег от игорного бизнеса для иностранных организаторов.