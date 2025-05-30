Беларусь будет менять законы в сфере азартных онлайн-игр

«Проблема еще ведь состоит и в том, что студенты идут на то, чтобы попытаться быстро заработать легкие деньги. Вовлечение в игорный бизнес — это как наркомания. Чем дальше, тем все сложнее выйти из него. Ситуация осложняется еще и тем, что, проигрывая деньги в онлайн-казино, человек идет воровать или мошенническим путем добывает деньги», — сказал Лепешко, отметив, что это осложняет криминогенную обстановку в стране и разрушает семьи.