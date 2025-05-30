Красота да и только: Андрей Бочаров оценил обновленный ТЮЗ Волгограда

Напомним, что масштабный ремонт в театре стартовал в 2022 году и должен был завершиться не позднее осени 2024 года, однако подрядчик — ООО «Волгтрансстрой» — просрочил свои обязательства по контракту. Губернатор Волгоградской области неоднократно инспектировал ход работ по обновлению Волгоградского ТЮЗа, критикуя региональных чиновников и подрядчика как за подход к качеству работ, так и за крайне низкие темпы их производства. В итоге в январе 2025 года было принято решение о назначении на должность руководителя ТЮЗа экс-главы комитета культуры Волгоградской области Станислава Малых. Именно на него возложили обязанность по исправлению всех ошибок, допущенных ранее.