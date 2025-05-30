Красота да и только: Андрей Бочаров оценил обновленный ТЮЗ Волгограда

По данным администрации Волгоградской области, на сегодня в волгоградском ТЮЗе выполнено 95% от всех предусмотренных проектом обновления работ. В настоящее время специалисты налаживают здесь оборудование, освещение, монтируют оснащение сцены. Уровень готовности объекта позволяет принять решение о возвращении труппы в стены театра.
— К 1 июня, как мы и договаривались, общестроительные работы внутри Театра юного зрителя полностью завершены. Теперь начинается большая подготовительная работа, связанная с пусконаладкой, приемом оборудования, помещений, полностью всего здания. Также мы приступаем к проведению фасадных работ — сегодня в целом утвердили концепцию, — сообщил губернатор журналистам во время рабочей поездки 30 мая.
По словам Бочарова, к 1 октября ТЮЗ будет полностью готов ко встрече со зрителем. Открывать театральный сезон труппа планирует новой программой.
Напомним, что масштабный ремонт в театре стартовал в 2022 году и должен был завершиться не позднее осени 2024 года, однако подрядчик — ООО «Волгтрансстрой» — просрочил свои обязательства по контракту. Губернатор Волгоградской области неоднократно инспектировал ход работ по обновлению Волгоградского ТЮЗа, критикуя региональных чиновников и подрядчика как за подход к качеству работ, так и за крайне низкие темпы их производства. В итоге в январе 2025 года было принято решение о назначении на должность руководителя ТЮЗа экс-главы комитета культуры Волгоградской области Станислава Малых. Именно на него возложили обязанность по исправлению всех ошибок, допущенных ранее.
К слову, компанию «Волгтрансстрой» власти планировали привлечь к ответственности за срыв сроков капитального ремонта ТЮЗа. Как сообщало ИА «Высота 102», организации предъявили счёт в общей сложности на 20 млн рублей.