Серебрян — в Турцию, Кульминский — в Штаты: согласованы кандидатуры новых послов Молдовы

«И господин Олег Серебрян, и господин Владислав Кульминский являются профессионалами с большим опытом работы в сфере иностранных дел и государственной политики. Перед нами дипломаты и эксперты с более чем двадцатилетним стажем работы, которые внесли свой вклад в продвижение имиджа страны на международной арене», — подчеркнул министр.