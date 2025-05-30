Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серебрян — в Турцию, Кульминский — в Штаты: согласованы кандидатуры новых послов Молдовы

Молдова назначила двух новых послов в Турции и США, вакантным стало место вице-премьера по реинтеграции.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции молдавского парламента на заседании в пятницу одобрила положительные консультативные заключения по согласованным кандидатурам двух послов Республики Молдова.

Так, вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян назначается чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Турецкой Республике. Таким образом, пост в правительстве теперь остается вакантным.

Экс-советник президента Майи Санду Владислав Кульминский назначается чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки.

Назначение новых послов отражает приверженность Республики Молдова профессиональной и хорошо подготовленной дипломатии, заявил министр иностранных дел Михаил Попшой.

«И господин Олег Серебрян, и господин Владислав Кульминский являются профессионалами с большим опытом работы в сфере иностранных дел и государственной политики. Перед нами дипломаты и эксперты с более чем двадцатилетним стажем работы, которые внесли свой вклад в продвижение имиджа страны на международной арене», — подчеркнул министр.

Попшой также выразил уверенность, что дипломаты внесут существенный вклад в укрепление двусторонних отношений с Турцией и Соединенными Штатами Америки. Министр назвал эти страны двумя стратегическими партнерствами для Молдовы.