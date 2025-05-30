«Мы найдем решение»: Токаев пообещал поддержку итальянскому бизнесу в Казахстане

«Мы ценим ваше намерение и приверженность итальянского правительства, которое вы возглавляете, к установлению тесных отношений с Казахстаном не только в торгово-инвестиционной сфере, но и в рамках взаимодействия между нашими парламентами. Мы придаем большое значение этому обмену в различных областях. Я считаю, ваш визит очень важен с точки зрения придания нового импульса нашему сотрудничеству. У меня нет никаких сомнений, что Казахстан и Италия будут и дальше выступать как надежные партнеры на международной арене, укрепляя свои позиции как стратегические партнеры», — сказал Касым-Жомарт Токаев.