Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили, что торговые переговоры с Китаем зашли в тупик

Министр финансов Скотт Бессент заявил Fox News, что переговоры Вашингтона и Пекина по торговым пошлинам «немного зашли в тупик».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бессент предположил, что для разрешения ситуации необходим телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

2 апреля Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины на товары, импортируемые почти из 200 стран. В отношении Китая Штаты установили дополнительный тариф, изначально составлявший 34%, а впоследствии увеличенный до 145%. В ответ Пекин ввел пошлины на американские товары в размере 125%.

Позже Трамп сообщил о снижении пошлин для всех стран на 10%, Китай под снижение не попал.

В конце мая суд США по международной торговле постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) не позволяет Трампу вводить глобальные «зеркальные пошлины», что привело к отмене большинства действующих тарифных ограничений.

Суд обязал администрацию принять меры по отмене пошлин в течение 10 дней с момента публикации решения. При этом постановление не распространялось на тарифы, касающиеся отдельных категорий товаров, таких как алюминий, сталь и автомобили.