В США заявили, что торговые переговоры с Китаем зашли в тупик

2 апреля Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины на товары, импортируемые почти из 200 стран. В отношении Китая Штаты установили дополнительный тариф, изначально составлявший 34%, а впоследствии увеличенный до 145%. В ответ Пекин ввел пошлины на американские товары в размере 125%.