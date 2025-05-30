В США заявили, что торговые переговоры с Китаем зашли в тупик

Бессент предположил, что для разрешения ситуации необходим телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.
2 апреля Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины на товары, импортируемые почти из 200 стран. В отношении Китая Штаты установили дополнительный тариф, изначально составлявший 34%, а впоследствии увеличенный до 145%. В ответ Пекин ввел пошлины на американские товары в размере 125%.
Позже Трамп сообщил о снижении пошлин для всех стран на 10%, Китай под снижение не попал.
В конце мая суд США по международной торговле постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA) не позволяет Трампу вводить глобальные «зеркальные пошлины», что привело к отмене большинства действующих тарифных ограничений.
Суд обязал администрацию принять меры по отмене пошлин в течение 10 дней с момента публикации решения. При этом постановление не распространялось на тарифы, касающиеся отдельных категорий товаров, таких как алюминий, сталь и автомобили.