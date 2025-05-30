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Лукашенко заслушает доклад по вступительной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет с докладом министра образования республики, б этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет с докладом министра образования республики, б этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В пятницу в главы государства будут обсуждаться вопросы проведения централизованного экзамена и️ ход вступительной кампании. Как отмечается, на ЦЭ в текущем году зарегистрировали почти 57 тысяч человек.

«Основной докладчик по теме сегодня — министр образования. Но мы-то знаем — кроме общей информации Первый намерен спросить и о проблемах», — говорится в сообщении.