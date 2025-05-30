Стало известно, куда пойдут деньги от платных парковок в Уфе.

Все вырученные деньги от платных парковок, в том числе и от штрафов за их неуплату, пойдут в казну города. Об этом 30 мая на встрече с журналистами сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин.
«Ранее от частных инвесторов поступали предложения сделать концессионную компанию. Долго этот вопрос обсуждался, и приняли решение, что платными парковками полностью должен заниматься город. И все вырученные деньги должны поступать в казну города. У нас администратором доходов определено муниципальное казенное учреждение, которое по своей сути все деньги отдает городу, они никуда не идут, а только на развитие столицы республики», — пояснил Олег Хмарин.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе льготу на платную парковку рекомендуют оформлять со 2 июня. Также В мэрии Уфы объяснили, как будет меняться стоимость платной парковки.