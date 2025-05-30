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Додон: отставка переговорщика по Приднестровью не повлияет на ситуацию

Бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что отставка вице-премьера Олега Серебряна не изменит положения дел в приднестровском урегулировании, так как переговоры заблокированы по вине действующей власти.

Источник: Reuters

По словам Додона, переговорный процесс был заморожен более пяти лет назад после прихода к власти президента Молдавии Майи Санду и её партии. Он подчеркнул, что контакты в форматах «5 + 2» и «1 + 1» были фактически прекращены.

«Я считаю серьёзной ошибкой решение Санду отказаться от встреч с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что предложения о возобновлении переговоров поступали от властей Приднестровья и международных посредников.

Ранее Додон заявил, что прямые закупки газа и электроэнергии у России позволили бы вывести экономику Молдавии из кризиса.