Додон: отставка переговорщика по Приднестровью не повлияет на ситуацию

По словам Додона, переговорный процесс был заморожен более пяти лет назад после прихода к власти президента Молдавии Майи Санду и её партии. Он подчеркнул, что контакты в форматах «5 + 2» и «1 + 1» были фактически прекращены.
«Я считаю серьёзной ошибкой решение Санду отказаться от встреч с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским», — цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что предложения о возобновлении переговоров поступали от властей Приднестровья и международных посредников.
Ранее Додон заявил, что прямые закупки газа и электроэнергии у России позволили бы вывести экономику Молдавии из кризиса.