Джорджа Мелони назвала Токаева одним из самых прагматичных лидеров

«Я хочу сказать, что считаю вас одним из самых прагматичных лидеров, которых я встречала в своей жизни. Это действительно очень полезно. Который понимает, как сложна текущая ситуация, какие сложные времена. В эти непростые времена особенно приятно видеть хорошие новости, и одна из них — это развитие отношений между Казахстаном и Италией. Мы хотим и дальше продвигать и укреплять это партнерство благодаря этому визиту», — сказала Джорджа Мелони.