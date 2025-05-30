В России создадут национальный многофункциональный сервис

Это будет больше, чем национальный мессенджер. У него будет много интересных и уникальных функций. Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг. Например, с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов.