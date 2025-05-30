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В России создадут национальный многофункциональный сервис

Как сообщил депутат Государственной думы России Сергей Боярский, новый сервис будет больше, чем просто национальный мессенджер.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Боярский также рассказал, что характеристики и требования к безопасности нового сервиса детально прописаны. Для его запуска потребуется внести изменения в законодательство, соответствующие предложения уже готовы.

Это будет больше, чем национальный мессенджер. У него будет много интересных и уникальных функций. Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг. Например, с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов.

Сергей Боярский
депутат Госдумы

Депутат подчеркнул, что это лишь малая часть того, чем будет обладать функционал национального сервиса. Подробности он пообещал сообщить позже.