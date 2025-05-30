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Запрет на ношение никаба в Казахстане: на какой стадии норма

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, на какой стадии находится норма, запрещающая ношение никаба в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я хочу сказать, что отдельного закона нет, есть норма, в которой рассматривается. По линии МВД есть норма, которая предусматривает запрет никаба. И эта норма сейчас уже находится в Мажилисе, — рассказала Аида Балаева.

По ее словам, в стенах Мажилиса скоро начнется ее обсуждение в первом чтении.

Напомним, с начала года в Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба.

В Кыргызстане в январе этого года также были приняты законодательные поправки, предусматривающие штраф в 20 тысяч сомов (117 600 тенге) за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах.