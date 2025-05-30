ГПК: более 430 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Более 430 тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь с 24 февраля 2022 года по настоящее время, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.
По данным ведомства, с украинской территории прибыло 432 226 украинских гражданина. Из них 16 003 — через украинско-белорусскую границу, 322 298 — транзитом через Польшу, 82 324 — через Литву, 11 601 — через Латвию.
С начала 2025 года в Беларусь въехали 37 806 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу прибыли 17 человек, транзитом через Польшу — 29 339, через Литву — 7 178, через Латвию — 1 272.
Ранее в сентябре 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, по которому прибывшие из Украины в страну граждане были уравнены в правах с гражданами Беларуси.
Помимо того, в апреле 2024 года «Белавиа» запустила рейс из Бреста в Москву. Особенно важным этот маршрут стал для украинских граждан, которые попасть в Россию по воздуху могут только через аэропорт Шереметьево.