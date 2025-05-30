МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров

«Это у них так всегда. Помните строчку из песни — “не дам свое “угу” ни другу, ни врагу. Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз (в мае — ред)… Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума. Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе цену”, — заявила Захарова.