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МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Источник: © РИА Новости

«Это у них так всегда. Помните строчку из песни — “не дам свое “угу” ни другу, ни врагу. Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз (в мае — ред)… Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума. Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе цену”, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что российская позиция конструктивная, она изложена на высшем уровне.