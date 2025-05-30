Reuters: Эр-Рияд призывал Тегеран заключить ядерную сделку с США

По данным Reuters, иранские власти могут временно заморозить все обогащение урана, тем самым разрешив самый конфликтный вопрос, возникший в ходе их диалога с США. Иранский МИД отрицал такую возможность. Вместе с тем Дональд Трамп на этой неделе заявил, что стороны могут достичь соглашения в ближайшее время. Пока США и Иран провели пять встреч по этому вопросу.