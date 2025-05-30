Совет Европы поддержит институциональные реформы в Казахстане

Особое внимание было уделено реализации «Новых приоритетов сотрудничества Совета Европы с Казахстаном на 2019−2023 годы». Высоко оценив достигнутые результаты, была выражена готовность к активной совместной работе в рамках последующего этапа — Программы на 2024−2027 годы, с фокусом на вопросы борьбы с экономическими преступлениями, укрепления независимости и эффективности судов, а также достижения целей устойчивого развития ООН.