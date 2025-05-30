Совет Европы поддержит институциональные реформы в Казахстане

Заместитель Премьер-министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл встречу с Генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе. Встреча состоялась в рамках участия европейского политика в работе Международного форума Астана, где он выступил в качестве спикера на пленарной сессии.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы в таких приоритетных сферах, как защита прав человека, развитие гражданского общества, демократизация и обеспечение независимости судебной системы.
Особое внимание было уделено реализации «Новых приоритетов сотрудничества Совета Европы с Казахстаном на 2019−2023 годы». Высоко оценив достигнутые результаты, была выражена готовность к активной совместной работе в рамках последующего этапа — Программы на 2024−2027 годы, с фокусом на вопросы борьбы с экономическими преступлениями, укрепления независимости и эффективности судов, а также достижения целей устойчивого развития ООН.
Указанная программа была официально представлена в ходе специального сайд-ивента Совета Европы на полях Международного форума Астана с участием представителей государственных органов Республики Казахстан, иностранного дипломатического корпуса и международных партнёров.
Собеседники положительно отметили 20-летний опыт сотрудничества Казахстана с Парламентской Ассамблеей Совета Европы, подчеркнув конструктивный характер взаимодействия между парламентскими структурами.
Министр проинформировал Генерального секретаря о ходе системных политических и социально-экономических реформ, осуществляемых по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в рамках построения Справедливого Казахстана. В этой связи М. Нуртлеу выразил признательность за практическую поддержку со стороны Совета Европы.
В свою очередь А. Берсе поблагодарил за приглашение принять участие в Международном форуме Астана и подтвердил заинтересованность Совета Европы в дальнейшем укреплении связей с Казахстаном, выразив готовность продолжить содействие проведению институциональных реформ в стране.