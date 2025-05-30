Одна из стран Евросоюза направляет посла в Беларусь для возобновления диалога. Подробности со ссылкой на отдел коммуникаций Министерства иностранных дел пишет информационное агентство Словакии (TASR), передает БелТА.
В сообщении сказано, что Словакия намерена возобновить конструктивный диалог с Беларусью и направляет в Минск своего посла. Как ожидается, послом указанной страны станет Йозеф Мигаш, ранее занимавший данную должность. Говорится, что в июне Мигаш был удостоен ордена Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар акцентировал внимание, что страна заинтересована в прагматичном сотрудничестве со всеми странами мира. Он подчеркнул, что по указанной причине Словакия намерена возобновить конструктивный диалог с Беларусью на двустороннем и на многостороннем уровнях. Глава МИД пояснил, что сегодня нужно дать место дипломатии и диалогу, а также переговорам для достижения первых результатов. В качестве примера он привел чрезвычайно важные мирные переговоры и скорейшее завершение украинского конфликта.
«Постепенными шагами Словакия может развивать базовое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, культуре и образовании», — отметили в МИД Словакии.
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