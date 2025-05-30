Одна из стран Евросоюза направляет посла в Беларусь для возобновления диалога

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар акцентировал внимание, что страна заинтересована в прагматичном сотрудничестве со всеми странами мира. Он подчеркнул, что по указанной причине Словакия намерена возобновить конструктивный диалог с Беларусью на двустороннем и на многостороннем уровнях. Глава МИД пояснил, что сегодня нужно дать место дипломатии и диалогу, а также переговорам для достижения первых результатов. В качестве примера он привел чрезвычайно важные мирные переговоры и скорейшее завершение украинского конфликта.