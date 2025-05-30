Устраивает ли это абитуриентов и их семьи? Лукашенко подробно расспросил чиновников о проведении ЦЭ и ЦТ

Лукашенко заявил, что люди должны быть убеждены в справедливости вступительной кампании.
Глава государства уточнил у министра образования Андрея Иванца, как проходит в этом году вступительная кампания, как организована сдача централизованных экзаменов и тестирования, кто и когда проходит эти испытания.
«Вступительная выпускная кампания проходит строго на принципах равенства, справедливости и прозрачности, — подчеркнул министр. — В третий раз выпускники 11-х классов сдают два централизованных экзамена — один предмет по выбору и второй — государственный язык. Вместо четырех экзаменов, которые ранее проходили в школе».
На уточняющий вопрос Президента, как именно проходят централизованные экзамены, Андрей Иванец пояснил, что ЦЭ — это фактически контрольная работа, которая выполняется в тестовой форме. В последующем работы проверяет компьютер, и после машины — два независимых человека перепроверяют. «Здесь полностью исключено право на ошибку», — заверил министр.
Выпускники школ в этом году сдавали ЦЭ в единые даты — 26 и 29 мая по предмету на выбор и по одному из государственных языков соответственно. Было задействовано 144 пункта проведения ЦЭ.
«Сдают выпускники средней школы. То есть 11 классов закончил — и ты не в школе, как раньше… Ты не четыре (экзамена. — Прим. БЕЛТА) сдаешь, а один на выбор и белорусский или русский язык», — уточнил Александр Лукашенко, и министр подтвердил, что это так и есть. Выпускники школ сдают два ЦЭ и получают по итогам аттестат за 11 классов образования. Этот аттестат в последующем можно использовать для поступления в учреждения высшего образования, и для этого необходимо сдать ЦТ.