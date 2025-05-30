Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Устраивает ли это абитуриентов и их семьи? Лукашенко подробно расспросил чиновников о проведении ЦЭ и ЦТ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вступительной кампании, подробно расспросил ответственных должностных лиц о правилах ее проведения, реализации на практике, а также об организации ЦТ и ЦЭ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Лукашенко заявил, что люди должны быть убеждены в справедливости вступительной кампании.

Глава государства уточнил у министра образования Андрея Иванца, как проходит в этом году вступительная кампания, как организована сдача централизованных экзаменов и тестирования, кто и когда проходит эти испытания.

«Вступительная выпускная кампания проходит строго на принципах равенства, справедливости и прозрачности, — подчеркнул министр. — В третий раз выпускники 11-х классов сдают два централизованных экзамена — один предмет по выбору и второй — государственный язык. Вместо четырех экзаменов, которые ранее проходили в школе».

На уточняющий вопрос Президента, как именно проходят централизованные экзамены, Андрей Иванец пояснил, что ЦЭ — это фактически контрольная работа, которая выполняется в тестовой форме. В последующем работы проверяет компьютер, и после машины — два независимых человека перепроверяют. «Здесь полностью исключено право на ошибку», — заверил министр.

Выпускники школ в этом году сдавали ЦЭ в единые даты — 26 и 29 мая по предмету на выбор и по одному из государственных языков соответственно. Было задействовано 144 пункта проведения ЦЭ.

«Сдают выпускники средней школы. То есть 11 классов закончил — и ты не в школе, как раньше… Ты не четыре (экзамена. — Прим. БЕЛТА) сдаешь, а один на выбор и белорусский или русский язык», — уточнил Александр Лукашенко, и министр подтвердил, что это так и есть. Выпускники школ сдают два ЦЭ и получают по итогам аттестат за 11 классов образования. Этот аттестат в последующем можно использовать для поступления в учреждения высшего образования, и для этого необходимо сдать ЦТ.