Устраивает ли это абитуриентов и их семьи? Лукашенко подробно расспросил чиновников о проведении ЦЭ и ЦТ

«Сдают выпускники средней школы. То есть 11 классов закончил — и ты не в школе, как раньше… Ты не четыре (экзамена. — Прим. БЕЛТА) сдаешь, а один на выбор и белорусский или русский язык», — уточнил Александр Лукашенко, и министр подтвердил, что это так и есть. Выпускники школ сдают два ЦЭ и получают по итогам аттестат за 11 классов образования. Этот аттестат в последующем можно использовать для поступления в учреждения высшего образования, и для этого необходимо сдать ЦТ.