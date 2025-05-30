СМИ: США могут нарастить поставки оружия Тайваню

Как пишет Reuters со ссылкой на два американских источника, в следующие четыре года количество разрешений США на продажу оружия Тайваню превысит количество аналогичных разрешений в первый президентский срок Трампа. По подсчетам Bloomberg, первая администрация Трампа одобрила продажу Тайваню оружия на сумму около 18,65 млрд долларов и опубликовала 22 уведомления о соответствующих сделках. Для сравнения, во время президентства Джо Байдена, согласно отчету Института Катона за 2024 год, Тайвань получил оружия из США примерно на 8,7 млрд долларов.