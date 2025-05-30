СМИ: США могут нарастить поставки оружия Тайваню

Как пишет Reuters со ссылкой на два американских источника, в следующие четыре года количество разрешений США на продажу оружия Тайваню превысит количество аналогичных разрешений в первый президентский срок Трампа. По подсчетам Bloomberg, первая администрация Трампа одобрила продажу Тайваню оружия на сумму около 18,65 млрд долларов и опубликовала 22 уведомления о соответствующих сделках. Для сравнения, во время президентства Джо Байдена, согласно отчету Института Катона за 2024 год, Тайвань получил оружия из США примерно на 8,7 млрд долларов.
Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей между Вашингтоном и Тайбэем, Соединенные Штаты являются основным поставщиком оружия для острова. По словам одного из источников, США и Тайвань разрабатывают пакет мер по закупке вооружений, который будет запущен, когда Тайвань согласуют внутреннее финансирование. Сейчас члены оппозиционных партий Тайваня выступают против усилий правительства по увеличению расходов на оборону до 3% ВВП.
Министерство иностранных дел Китая в пятницу заявило о своем несогласии с продажей американского оружия Тайваню, а официальный представитель МИД Линь Цзянь сказал, что США должны прекратить создавать «новые факторы», которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе. Любые продажи оружия из США Тайваню неизменно вызывают протесты со стороны Китая, отмечает Bloomberg. В 2019 году Пекин выступил против молчаливого одобрения администрацией Трампа покупки Тайбэем десятков истребителей F-16.