На старте своего президентского срока Дональд Трамп заявлял, что Киев может «забыть» о членстве в НАТО. Политик объяснил свою позицию тем, что именно планы Украины о вступлении в альянс, в числе прочего, спровоцировали российско-украинский конфликт. Если бы украинские власти не педалировали эту тему, то вооруженный конфликт, скорее всего, не начался бы.