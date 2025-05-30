Как в США оценивают требование России о нерасширении НАТО

Вопрос отношения Кремля к вхождению Киева в НАТО Келлог затронул во время интервью ABC News. Журналист телекомпании попросил его прокомментировать информацию Reuters о том, что Россия в ходе урегулирования украинского кризиса намерена добиться заключения письменных договоренностей с НАТО о нерасширении на восток, сообщает RTVI.
Келлог ответил, что Белый дом не видит Киев членом объединения. «Мы неоднократно говорили о том, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — добавил он.
Спецпосланник американского президента напомнил, что для принятия новых членов в состав альянса требуется согласие всех государств-участников. В настоящее время одобрение необходимо получить от 32 членов объединения. Келлог обратил внимание на то, что, кроме США, еще четыре страны против включения Украины в НАТО. Какие именно, он не раскрыл.
Во время беседы с журналистом Келлог подтвердил, что нерасширение НАТО — вопрос, который регулярно поднимает Кремль.
«Они говорят не только об Украине, но и о Грузии, и о Молдове. И мы говорим: хорошо, мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам. Это вопрос их безопасности», — заявил спецпредставитель президента США.
Келлог сообщил, что в Стамбул, где на 2 июня запланирована встреча российской и украинской делегаций, приедут советники по безопасности «евротройки» — Франции, Великобритании и Германии. Он напомнил, что Москва еще не передала Киеву и Вашингтону проект меморандума о перемирии, что стало причиной недовольства украинских властей. Келлог добавил, что США призвали Украину не отказываться от встречи с командой Кремля в Турции.
«Я всегда предостерегаю: не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно», — заявил Келлог.
На старте своего президентского срока Дональд Трамп заявлял, что Киев может «забыть» о членстве в НАТО. Политик объяснил свою позицию тем, что именно планы Украины о вступлении в альянс, в числе прочего, спровоцировали российско-украинский конфликт. Если бы украинские власти не педалировали эту тему, то вооруженный конфликт, скорее всего, не начался бы.