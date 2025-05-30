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Илья Обабков официально вступил в должность и. о. ректора УрФУ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая, УралПолит.Ru. Илья Обабков официально вступил в должность исполняющего обязанности ректора Уральского федерального университета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ.

В 1998 году Обабков окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В сфере образования новый ректор работает более 25 лет. С 1998 года кандидат технических наук был программистом, а после стал директором института ИРИТ-РТФ.

УралПолитRu ранее сообщал, что уже бывший ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который занимал должность 15 лет, попросил об отставке в связи с усталостью и нежеланием продлевать контракт. Предположительно, он займет пост президента университета.