Илья Обабков официально вступил в должность и. о. ректора УрФУ

В 1998 году Обабков окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В сфере образования новый ректор работает более 25 лет. С 1998 года кандидат технических наук был программистом, а после стал директором института ИРИТ-РТФ.