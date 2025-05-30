Белорусская армия получила российские вертолеты Ми-35М

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М прибыли в Беларусь в рамках военно-технического сотрудничества с Россией, сообщили в официальном Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
Как отметили в Минобороны, вертолет Ми-35М представляет собой модернизированную версию боевого вертолета Ми-24. Он способен выполнять широкий спектр задач: поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов.
Это вертолет всесезонного, всепогодного и круглосуточного применения, подчеркнули в министерстве.
Сегодня в 50-й смешанной авиационной базе важное, знаковое событие. Очень важно, что в год 45-летия авиационной базы, мы получили очередную партию современных вертолетов Ми-35М.
По его словам, вертолеты осуществили перелет более тысячи километров, их перегон осуществляли белорусские летчики и с этой задачей они справились успешно. В ближайшее время данный вертолет заступит на боевое дежурство, добавил Фролов.
«Глава государства неоднократно подчеркивал, что перевооружение белорусской армии — одна из важнейших задач. И мы должны адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, которые сегодня в мире происходят. Но наша задача это не гонка вооружения. Наша задача — грамотное, аккуратное планирование перевооружения и адекватное реагирование на все вызовы и угрозы», — подчеркнул начальник Главного штаба.
Плановое перевооружение
На этой неделе на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла первая партия самолетов Су-30СМ2. Они также были получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Беларусь и военно-технического развития с РФ.
По информации командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьяновича, в нынешнем году Беларусь получит еще одну партию таких самолетов.
Помимо современных боевых самолетов и вертолетов Ми-35М, белорусская армия получит в текущем году от российской оборонки ЗРК Тор-М2, БТР-82А, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и современные беспилотные авиационные комплексы.