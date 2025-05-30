Белорусская армия получила российские вертолеты Ми-35М

«Глава государства неоднократно подчеркивал, что перевооружение белорусской армии — одна из важнейших задач. И мы должны адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, которые сегодня в мире происходят. Но наша задача это не гонка вооружения. Наша задача — грамотное, аккуратное планирование перевооружения и адекватное реагирование на все вызовы и угрозы», — подчеркнул начальник Главного штаба.