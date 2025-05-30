Четверо опытных судей покидают омские инстанции

Напомним, сразу два заявления поступили от судей, в настоящий момент отправляющих правосудие в Омском областном суде. Так, 23 июня 2025 года прекращаются полномочия Жанны Смирновой, которая отправляет правосудие в указанной инстанции с декабря 2012 года. Ее коллега Виктор Лисовский, назначенный в Омский областной суд в мае 2009 года, покинет пост 28 июля 2025 года.