Четверо опытных судей покидают омские инстанции

В рамках заседания, прошедшего в пятницу, 30 мая 2025 года, Квалификационная коллегия судей Омской области приняла отставки 4 служителей Фемиды.
Напомним, сразу два заявления поступили от судей, в настоящий момент отправляющих правосудие в Омском областном суде. Так, 23 июня 2025 года прекращаются полномочия Жанны Смирновой, которая отправляет правосудие в указанной инстанции с декабря 2012 года. Ее коллега Виктор Лисовский, назначенный в Омский областной суд в мае 2009 года, покинет пост 28 июля 2025 года.
Также 23 июня 2025 года перестанет быть судьей Советского районного суда города Омска Ирина Лукашевич, пребывающая в должности с 4 октября 2004 года.
В свою очередь, 12 августа 2025 года штат Арбитражного суда Омской области покинет Альвина Колмогорова, за плечами которой 10 лет опыта в должности судьи этой инстанции и участие в рассмотрении свыше 9,3 тысячи дел.