Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо опытных судей покидают омские инстанции

Судейский штат Омского областного суда покидают сразу двое судей.

В рамках заседания, прошедшего в пятницу, 30 мая 2025 года, Квалификационная коллегия судей Омской области приняла отставки 4 служителей Фемиды.

Напомним, сразу два заявления поступили от судей, в настоящий момент отправляющих правосудие в Омском областном суде. Так, 23 июня 2025 года прекращаются полномочия Жанны Смирновой, которая отправляет правосудие в указанной инстанции с декабря 2012 года. Ее коллега Виктор Лисовский, назначенный в Омский областной суд в мае 2009 года, покинет пост 28 июля 2025 года.

Также 23 июня 2025 года перестанет быть судьей Советского районного суда города Омска Ирина Лукашевич, пребывающая в должности с 4 октября 2004 года.

В свою очередь, 12 августа 2025 года штат Арбитражного суда Омской области покинет Альвина Колмогорова, за плечами которой 10 лет опыта в должности судьи этой инстанции и участие в рассмотрении свыше 9,3 тысячи дел.