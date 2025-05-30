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Организатор автопробега 9 мая в Кишиневе представил видео, на которых полиция гарантирует участникам проезд на красный свет светофора: Каждый незаконный штраф будет обжалован в суде

Тулянцев продемонстрировал видеодоказательства того, как полиция гарантировала участникам автопробега полную поддержку [видео]

Источник: Комсомольская правда

Тулянцев продемонстрировал видеодоказательства того, как полиция гарантировала участникам Автопробега полную поддержку и обратился к широкой общественности с просьбой оказать совместное давление на власть.

Тулянцев заявил, что репрессии в отношении участников автопробега «Победа — одна на всех» продолжаются: приходят незаконные штрафы, людей останавливают на улицах города, выписывая протоколы, несмотря на обещания и железобетонные гарантии власти о поддержке и полном содействии мероприятию.

Кроме видеодоказательств, Тулянцев заявил, что присутствуют документальные подтверждения, и официальная стенограмма заседания в примарии, где представители власти не скупились на обещания.

«Подобные действия власти подрывают не только авторитет человека в форме, но и основы демократии и верховенства права. И всё это уж точно никак не соответствует европейским нормам и стандартам о которых так часто говорят блюстители закона», — заявил Тулянцев.

Также организатор автопробега пообещал, что:

Ни один участник не останется без защиты перед лицом репрессий!

Всем будет оказана юридическая поддержка!

Каждый штраф — будет обжалован и должен быть отменен!

Тулянцев озвучил требования к властям:

Немедленно прекратите давление на участников автопробега, все незаконные штрафы должны быть аннулированы!

Призываю:

Все политические партии и силы Молдовы отреагировать публично на беспредел власти;

Иностранных дипломатов — не игнорировать происходящее;

Журналистов и независивые СМИ — осветить этот беспредел честно и открыто!

«Только совместными усилиями мы можем добиться справедливости и законности», — заявил организатор автопробега.

Источник: t.me/wtfmoldova.

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