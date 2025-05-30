Организатор автопробега 9 мая в Кишиневе представил видео, на которых полиция гарантирует участникам проезд на красный свет светофора: Каждый незаконный штраф будет обжалован в суде

Тулянцев продемонстрировал видеодоказательства того, как полиция гарантировала участникам Автопробега полную поддержку и обратился к широкой общественности с просьбой оказать совместное давление на власть.
Тулянцев заявил, что репрессии в отношении участников автопробега «Победа — одна на всех» продолжаются: приходят незаконные штрафы, людей останавливают на улицах города, выписывая протоколы, несмотря на обещания и железобетонные гарантии власти о поддержке и полном содействии мероприятию.
Кроме видеодоказательств, Тулянцев заявил, что присутствуют документальные подтверждения, и официальная стенограмма заседания в примарии, где представители власти не скупились на обещания.
«Подобные действия власти подрывают не только авторитет человека в форме, но и основы демократии и верховенства права. И всё это уж точно никак не соответствует европейским нормам и стандартам о которых так часто говорят блюстители закона», — заявил Тулянцев.
Также организатор автопробега пообещал, что:
Ни один участник не останется без защиты перед лицом репрессий!
Всем будет оказана юридическая поддержка!
Каждый штраф — будет обжалован и должен быть отменен!
Тулянцев озвучил требования к властям:
Немедленно прекратите давление на участников автопробега, все незаконные штрафы должны быть аннулированы!
Призываю:
Все политические партии и силы Молдовы отреагировать публично на беспредел власти;
Иностранных дипломатов — не игнорировать происходящее;
Журналистов и независивые СМИ — осветить этот беспредел честно и открыто!
«Только совместными усилиями мы можем добиться справедливости и законности», — заявил организатор автопробега.
Источник: t.me/wtfmoldova.
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