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Президент Узбекистана прибыл в Астану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Казахстан, передает Tengrinews.kz.

Источник: пресс-службы премьер-министра Казахстана

Пресс-служба премьер-министра распространила кадры встречи узбекского лидера в аэропорту Астаны.

Шавкат Мирзиеев прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Италия», который состоится 30 мая с участием глав государств региона.

Ранее в аэропорту Астаны уже встретили президента Туркменистана — Сердара Бердымухамедова и главу Кыргызстана — Садыра Жапарова.

Отметим, в саммите «Центральная Азия — Италия» примет участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая прибыла в Астану 29 мая с официальным визитом. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Мелони. После чего она провела переговоры с Касым-Жомартом Токаевым.