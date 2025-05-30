Президент Узбекистана прибыл в Астану

Отметим, в саммите «Центральная Азия — Италия» примет участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая прибыла в Астану 29 мая с официальным визитом. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Мелони. После чего она провела переговоры с Касым-Жомартом Токаевым.