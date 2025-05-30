Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 мая: главное

Российская делегация отправляется в Стамбул и будет 2 июня готова к новому раунду переговоров с Киевом.
Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может (быть) обнародовано. Оба проекта меморандумов — и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле.
Безопасность судоходства в Черном море станет частью договоренностей по Украине.
Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий.
При достижении результата на переговорах РФ с Украиной речь может зайти и о контактах на высшем уровне — о прямых переговорах Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Путин неоднократно говорил, что он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут — тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне.
Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой, без этого не обойтись.
Москва рада, что разъяснения Путина о недопустимости расширения НАТО на восток находят понимание.
Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтон.
Заявления Келлога о справедливой обеспокоенности Москвы расширением НАТО на восток — результат закрытых переговоров РФ и США.
РФ не будет «через СМИ обмениваться» нюансами по договоренностям о нерасширении НАТО на восток.
У Путина были теплые и конструктивные отношения с Синдзо Абэ, тогда как нынешние власти Японии избрали путь конфронтации с РФ.
В Японии остаются силы, которые считают такую позицию нынешнего руководства недальновидной и которые считают необходимым реставрацию наших отношение, возобновление диалога.
Кремль поддерживает появление российского национального мессенджера.
Появление национального мессенджера — это очень здорово, при условии, что это будет конкуретноспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам. Потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны.
30 мая Владимир Путин проведет совещание с Совбезом. Также в пятницу президент проведет встречу с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко.