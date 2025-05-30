Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 мая: главное

Путин неоднократно говорил, что он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут — тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне.