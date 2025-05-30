Юрий Слюсарь поручил увеличить размер господдержки донского пищепрома

В ходе рабочей поездки в Багаевский район глава Донского региона посетил предприятие по переработке огурцов «Аграм-Юг» и обсудил с руководством завода планы по развитию производства. Предприятие поставляет продукцию по всей территории России и в ближнее зарубежье.
Около 85% перерабатываемого сырья — плоды, выращенные на полях предприятия, остальное — продукция местных фермеров. С 2015 года «Аграм-Юг» регулярно подтверждает требования системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Глава предприятия Евгений Лощенов рассказал о планах по модернизации и расширению мощностей с нынешних 7500 до 10500 т готовой продукции в год, а также о строительстве нового цеха. Для реализации этих проектов нужна господдержка. Директор предприятия попросил увеличить в два раза — с 5 до 10 млн рублей — лимит областной господдержки для предприятий по производству плодоовощной консервной промышленности. Эта субсидия позволяет компенсировать от 40% затрат на покупку технологического, холодильного оборудования и спецавтотранспорта.
Юрий Слюсарь поручил минсельхозу области подготовить соответствующие изменения.
«Предприятие крепкое, планы серьезные. Сырьевая база по огурцам в Багаевском районе была, есть и будет. Хорошо, что такие предприятия, продукция которых поставляется по всей России и за ее пределы, есть у нас, на Дону. И они развиваются», — отметил Юрий Слюсарь.