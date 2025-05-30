Юрий Слюсарь поручил увеличить размер господдержки донского пищепрома

Глава предприятия Евгений Лощенов рассказал о планах по модернизации и расширению мощностей с нынешних 7500 до 10500 т готовой продукции в год, а также о строительстве нового цеха. Для реализации этих проектов нужна господдержка. Директор предприятия попросил увеличить в два раза — с 5 до 10 млн рублей — лимит областной господдержки для предприятий по производству плодоовощной консервной промышленности. Эта субсидия позволяет компенсировать от 40% затрат на покупку технологического, холодильного оборудования и спецавтотранспорта.