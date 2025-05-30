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Юрий Слюсарь поручил увеличить размер господдержки донского пищепрома

Ростовская область, 30 мая 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил увеличить размер господдержки донского пищепрома. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

В ходе рабочей поездки в Багаевский район глава Донского региона посетил предприятие по переработке огурцов «Аграм-Юг» и обсудил с руководством завода планы по развитию производства. Предприятие поставляет продукцию по всей территории России и в ближнее зарубежье.

Около 85% перерабатываемого сырья — плоды, выращенные на полях предприятия, остальное — продукция местных фермеров. С 2015 года «Аграм-Юг» регулярно подтверждает требования системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Глава предприятия Евгений Лощенов рассказал о планах по модернизации и расширению мощностей с нынешних 7500 до 10500 т готовой продукции в год, а также о строительстве нового цеха. Для реализации этих проектов нужна господдержка. Директор предприятия попросил увеличить в два раза — с 5 до 10 млн рублей — лимит областной господдержки для предприятий по производству плодоовощной консервной промышленности. Эта субсидия позволяет компенсировать от 40% затрат на покупку технологического, холодильного оборудования и спецавтотранспорта.

Юрий Слюсарь поручил минсельхозу области подготовить соответствующие изменения.

«Предприятие крепкое, планы серьезные. Сырьевая база по огурцам в Багаевском районе была, есть и будет. Хорошо, что такие предприятия, продукция которых поставляется по всей России и за ее пределы, есть у нас, на Дону. И они развиваются», — отметил Юрий Слюсарь.