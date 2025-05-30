Axios: DOGE для Маска — удар по репутации и череда судебных исков

Маск, который появился в Вашингтоне в качестве политического аутсайдера, обладающего беспрецедентной властью, покидает Белый дом в то время как, его хвастливые заявления по поводу сокращения государственных расходов оспариваются, рейтинги популярности падают, а его бизнес-империя испытывает трудности, говорится в статье.
На брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поблагодарила Маска за службу и за то, что он «сдвинул DOGE с мертвой точки».
Сокращения федеральных служащих, вызванные действиями DOGE, нанесли ущерб федеральным агентствам и вызвали череду судебных исков, направленных на то, чтобы обуздать «бензопилу Маска». После его ухода американским судам еще долго предстоит разбираться в ключевых моментах работы ведомства, лицом которого он стал. Это, по мнению Axios, может долго сдерживать развитие DOGE после ухода Маска.
Экстравагантный миллиардер ставил перед собой смелую цель: сэкономить с помощью DOGE 2 трлн долларов федеральных средств. О поставленной цели предстояло отчитаться 4 июля 2026 года. Однако все пошло не по плану, говорится в статье. Согласно последнему обновлению на сайте DOGE, инициатива по сокращению расходов теперь предусматривает экономию всего на 175 млрд долларов. Эта оценка включает в себя сокращение рабочей силы, в результате которого, по подсчетам CNN, было уволено более 120 000 федеральных служащих.
В среду Маск поблагодарил Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» и предположил, что «со временем миссия DOGE будет только укрепляться, поскольку это станет образом жизни всего правительства».