Axios: DOGE для Маска — удар по репутации и череда судебных исков

Экстравагантный миллиардер ставил перед собой смелую цель: сэкономить с помощью DOGE 2 трлн долларов федеральных средств. О поставленной цели предстояло отчитаться 4 июля 2026 года. Однако все пошло не по плану, говорится в статье. Согласно последнему обновлению на сайте DOGE, инициатива по сокращению расходов теперь предусматривает экономию всего на 175 млрд долларов. Эта оценка включает в себя сокращение рабочей силы, в результате которого, по подсчетам CNN, было уволено более 120 000 федеральных служащих.