Второй раунд переговоров в Стамбуле и заявления Келлога о НАТО. Темы брифинга Пескова

Речь о прямых переговорах Путина с Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по украинскому урегулированию может идти только после достижения результатов на переговорах российской и украинской делегаций: «Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут — тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне».