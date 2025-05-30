Второй раунд переговоров в Стамбуле и заявления Келлога о НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 30 мая проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Он также встретится с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко.
О переговорах в Стамбуле и украинском урегулировании
Российская делегация отправляется в Стамбул и «будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду переговоров» с Украиной.
Проекты российского и украинского меморандумов публиковаться не будут: «Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано».
Кремль надеется, что они будут обсуждаться на втором раунде переговоров: «Оба проекта меморандумов, и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров».
Безопасность судоходства в Черном море станет составной частью условий для временного перемирия: «Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и таким образом безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий».
Речь о прямых переговорах Путина с Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по украинскому урегулированию может идти только после достижения результатов на переговорах российской и украинской делегаций: «Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут — тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне».
О европейской безопасности
Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой, «без этого не обойтись».
О заявлениях Келлога
Что касается заявлений Келлога, то в Москве рады, что разъяснения Путина о недопустимости расширения НАТО на восток «находят свое понимание, в том числе в Вашингтоне».
Заявления Келлога являются «в том числе» результатом закрытых переговоров России и США.
Россия не будет через СМИ обмениваться нюансами по договоренностям о нерасширении НАТО на восток: «Считаем, необходимо делать это в ходе закрытых контактов».
О российском национальном мессенджере
В Кремле считают отличным появление в будущем российского национального мессенджера: «Появление национального мессенджера — это очень здорово, при условии, что это будет конкуретноспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам. Потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны».
Не один отечественный мессенджер должен появиться в России: «Здесь тоже должна быть конкурентная среда, потому что мессенджеры — они во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жесткой конкуренции».
Об отношениях с Японией
Москва и Токио вели содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора во времена премьер-министра Японии Синдзо Абэ: «Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной, они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России и таким образом заняли недружественную позицию».
В Японии есть силы, которые хотели бы восстановления диалога с Россией, несмотря на позицию официального Токио: «В Японии остаются силы, которые считают такую позицию нынешнего руководства недальновидной и которые считают необходимым реставрацию наших отношений, возобновление диалога».