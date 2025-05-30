«Правильная книга — это источник духовных сил»: Радий Хабиров

«Правильная книга — это источник нравственности и духовных сил», — сказал сегодня на Международной книжной ярмарке в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров. Напомним, праздник книги стартовал сегодня и продлится 3 дня.
До начала церемонии открытия Радий Хабиров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и другие почетные гости обошли площадку книжной ярмарки и пообщались с участниками.
Президент Ассоциации книгоиздателей «АСКИ» Константин Чеченев отметил, что благодаря большому вниманию руководства Башкортостана к развитию книгоиздания Башкирское издательство «Китап» находится на ведущих позициях в стране по количеству и тиражу изданий.
Это выставка федерального масштаба. Сюда приехало более 100 издательств и это говорит о многом. Радует, что много национальных издательств из разных регионов. Башкирия подтверждает свой статус самого читающего региона.
Он также подарил Главе республики книгу «Летопись Победы. 1418 дней и ночей» — юбилейное издание, подготовленное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. В ней все 1418 дней Великой Отечественной войны изложены в виде единого годового цикла с 1 января по 31 декабря. Для каждого дня приведены наиболее яркие события: крупнейшие военные операции, освобождение городов и стран, упомянуты герои войны, крупные военачальники и полководцы.
В шатре Российского общества «Знание» гостям рассказали о предстоящих лекциях и мастер-классах. Представители издательства «Инеш» презентовали подарочный вариант повести Мустая Карима «Долгое долгое детство». Сергей Степашин во время общения с ними отметил, что за последние несколько лет цена на книгу в полиграфии выросла в два раза. В итоге средняя цена цветной детской книги приближается к тысяче рублей, что не может не отражаться на спросе. По его словам, в плане ценообразования, особенно на детскую литературу, предстоит большая работа.
Руководитель издательства «Китап» Эльмира Хайритдинова рассказала, что в этом году на книжной ярмарке они представляют новые издания, выпущенные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики подчеркнул, что благодаря государственной поддержке «Китап» остается одним из ведущих региональных издательств в стране и в этом году на ярмарке представляет около 300 наименований книг.
Один из красочных стендов на ярмарке представила Республика Беларусь.
«Мы второй раз участвуем в “Китап-Байрам”. С собой мы привезли 2,5 тонны книг, 1100 наименований книг — это продукция более 50 издательств. Это десятая часть того, что у нас выходит. Мы видим, какой интерес к книге — в Башкортостане, поэтому в этом году мы увеличились как по наименованиям, так и по общему объёму. 200 книг на белорусском языке. В этом году “Китап — Байрам” совпадает с международным днем защиты детей, поэтому мы привезли и побольше детской литературы», — рассказал председатель совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах-участниках СНГ, гендиректор издательства «Макбел» Дмитрий Макаров.
Радий Хабиров и почетные гости посетили патриотическую зону, где пообщались с волонтерами, которые плетут масксети, а также пообщались с ветеранами СВО и семьями погибших участников специальной военной операции.
Глава Башкортостана поблагодарил ребят за их мужество и стойкость и отметил, что республика будет делать все для их полноценной реабилитации, а семьи погибших героев всегда будут в центре внимания властей республики.
Напомним, в этом году в форуме принимают участие свыше 400 участников. Среди них — около 100 издательств из регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Ирана.
«В этом году мы ждем на “Китап — Байрам” большое количество людей, наших жителей. Светлая, просветительская история. И продажи большие будут, и творческие всевозможные решения. Книга — источник мудрости, основной источник знаний. Правильная книга — это источник нравственности, источник духовных сил. Поэтому если правильные книги читать, вовремя читать, в достаточном количестве, мне кажется, гармоничная личность и будет формироваться», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».