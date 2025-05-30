«Правильная книга — это источник духовных сил»: Радий Хабиров

«Мы второй раз участвуем в “Китап-Байрам”. С собой мы привезли 2,5 тонны книг, 1100 наименований книг — это продукция более 50 издательств. Это десятая часть того, что у нас выходит. Мы видим, какой интерес к книге — в Башкортостане, поэтому в этом году мы увеличились как по наименованиям, так и по общему объёму. 200 книг на белорусском языке. В этом году “Китап — Байрам” совпадает с международным днем защиты детей, поэтому мы привезли и побольше детской литературы», — рассказал председатель совета организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах-участниках СНГ, гендиректор издательства «Макбел» Дмитрий Макаров.