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NYT узнала содержание меморандума Украины

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский меморандум по урегулированию конфликта предполагает прекращение огня на суше, на море и в небе, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванного представителя Киева.

Источник: © РИА Новости

«Мониторинг будет осуществляться международными партнерами», — говорится в публикации.

Переговоры по Украине

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.

Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

Обмен пленными уже завершился.