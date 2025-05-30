Уходящий в отставку глава Лысьвы попрощался жителями округа

Никита Федосеев был назначен и. о. главы Лысьвенского округа в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса. 29 мая 2025 года он подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. В тот же день дума отставку приняла.