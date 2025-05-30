Владимир Иванов назначен заместителем главы Ростова по транспорту

Карьерный путь Иванова тесно связан со строительством и инфраструктурой. С 2001 по 2007 год он работал в ОАО «Донской кирпич», пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. В 2007—2010 годах занимал должности главного инженера и гендиректора в МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов». С 2010 по 2015 год возглавлял Департамент координации строительства и перспективного развития Ростова, параллельно занимая пост заместителя главы администрации по строительству.