Владимир Иванов назначен заместителем главы Ростова по транспорту

Владимиру Иванову 47 лет. Он имеет два высших образования: по специальности «инженер», и по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Карьерный путь Иванова тесно связан со строительством и инфраструктурой. С 2001 по 2007 год он работал в ОАО «Донской кирпич», пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. В 2007—2010 годах занимал должности главного инженера и гендиректора в МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов». С 2010 по 2015 год возглавлял Департамент координации строительства и перспективного развития Ростова, параллельно занимая пост заместителя главы администрации по строительству.
В 2015—2017 годах работал проректором по капитальному строительству в ДГТУ, после чего до 2020 года руководил экспертной организацией в сфере строительства и ЖКХ. Последние пять лет занимал руководящие позиции в компаниях, реализующих федеральные инфраструктурные проекты. В 2023 году удостоен звания «Почетный строитель России».
Глава города Александр Скрябин поставил перед новым замом задачу по существенному улучшению работы общественного транспорта и дорожного хозяйства. Иванов сменил на этом посту Дмитрия Симкова, ушедшего в отставку 26 мая.