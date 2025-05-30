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Лавров обсудил подготовку к переговорам в Стамбуле с турецким коллегой

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы подготовки к новому раунду российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле, сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

Источник: © РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», — говорится в комментарии на сайте министерства.