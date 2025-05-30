Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин

«Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США — крупнейшим рынком в мире», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
По его словам, ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и «гражданским беспорядкам» в КНР. Трамп утверждает, что заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.
«Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», — заявил он.
Трамп добавил, что «таков результат», когда «пытаешься быть “хорошим парнем”.