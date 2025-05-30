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Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин.

Источник: AP 2024

«Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США — крупнейшим рынком в мире», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.

По его словам, ограничения якобы привели к массовому закрытию фабрик и «гражданским беспорядкам» в КНР. Трамп утверждает, что заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

«Из-за этой сделки всё быстро стабилизировалось, Китай вернулся к работе, и все были довольны. Но теперь Китай полностью нарушил соглашение», — заявил он.

Трамп добавил, что «таков результат», когда «пытаешься быть “хорошим парнем”.