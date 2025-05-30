Юрий Слюсарь вручил микроавтобусы многодетным семьям Ростовской области

«Праздник — это признание тех, кто заботится о стране, признание того вклада, который вы вносите в будущее России. Вы все — герои и достойны самых высоких слов уважения и благодарности. Донская земля всегда была сильна семейными традициями. За последние 12 лет у нас в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас на Дону — 51 тысяча таких семей. Это хорошая тенденция, и мы будем ее поддерживать», — отметил Юрий Слюсарь.