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Юрий Слюсарь вручил микроавтобусы многодетным семьям Ростовской области

В Ростовской области впервые отметили новый праздник — День многодетных семей. В честь торжественного события родителям, которые воспитывают восемь и более детей исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь вручил ключи от новых микроавтобусов.

Источник: Российская газета

История регионального праздника началась в феврале, когда участницы первого женского форума, который прошел в Ростове-на-Дону, предложили чествовать многодетные семьи. Глава Донского края поддержал предложение.

«Праздник — это признание тех, кто заботится о стране, признание того вклада, который вы вносите в будущее России. Вы все — герои и достойны самых высоких слов уважения и благодарности. Донская земля всегда была сильна семейными традициями. За последние 12 лет у нас в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас на Дону — 51 тысяча таких семей. Это хорошая тенденция, и мы будем ее поддерживать», — отметил Юрий Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что помощь многодетным семьям — это одна из приоритетных задач властей Донского края и в Ростовской области есть добрая традиция дарить многодетным родителям автомобили.

Ключи от новых микроавтобусов получили десять многодетных семей из Каменска-Шахтинского, Шахт, Донецка, Новошахтинска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Сальского и Егорлыкского районов. По словам счастливых родителей с новым транспортом будет проще устраивать семейные поездки на отдых, а также возить детей на занятия в школу, и, конечно, решать бытовые вопросы.

Напомним, в Ростовской области с 2011 года микроавтобусы получили 196 семей, где воспитываются восемь и более детей.