Юрий Слюсарь вручил микроавтобусы многодетным семьям Ростовской области

История регионального праздника началась в феврале, когда участницы первого женского форума, который прошел в Ростове-на-Дону, предложили чествовать многодетные семьи. Глава Донского края поддержал предложение.
«Праздник — это признание тех, кто заботится о стране, признание того вклада, который вы вносите в будущее России. Вы все — герои и достойны самых высоких слов уважения и благодарности. Донская земля всегда была сильна семейными традициями. За последние 12 лет у нас в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас на Дону — 51 тысяча таких семей. Это хорошая тенденция, и мы будем ее поддерживать», — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что помощь многодетным семьям — это одна из приоритетных задач властей Донского края и в Ростовской области есть добрая традиция дарить многодетным родителям автомобили.
Ключи от новых микроавтобусов получили десять многодетных семей из Каменска-Шахтинского, Шахт, Донецка, Новошахтинска, Таганрога, Ростова-на-Дону, Сальского и Егорлыкского районов. По словам счастливых родителей с новым транспортом будет проще устраивать семейные поездки на отдых, а также возить детей на занятия в школу, и, конечно, решать бытовые вопросы.
Напомним, в Ростовской области с 2011 года микроавтобусы получили 196 семей, где воспитываются восемь и более детей.