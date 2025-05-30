Озвучена возможная реакция России на инициативу Трампа «Золотой купол»

Указ о создании «Золотого купола» Дональд Трамп подписал 27 января 2025 года. Руководство проектом возложено на генерала Космических сил США Майкла Гетлейна. В состав американской системы ПРО войдет от 400 до 1000 спутников для отслеживания ракетных пусков в любой точке планеты. Кроме того, запланировано отдельное подразделение из 200 ударных спутников для перехвата ракет в космосе.