Озвучена возможная реакция России на инициативу Трампа «Золотой купол»

«Одновременно усиливаются и средства воздушно-космической обороны, хотя полного аналога “Золотому куполу” нет», — рассказал эксперт.
Стефанович напомнил, что в 2018 году Россия представила новые системы вооружений, некоторые из которых, например, «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, уже приняты на вооружение. Также улучшаются характеристики традиционных межконтинентальных баллистических ракет за счет более сложного боевого оснащения.
По данным Reuters проект «Золотой купол» направлен на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата приближающихся ракет. Golden Dome может содержать сотни спутников для обнаружения и отслеживания ракет.
Указ о создании «Золотого купола» Дональд Трамп подписал 27 января 2025 года. Руководство проектом возложено на генерала Космических сил США Майкла Гетлейна. В состав американской системы ПРО войдет от 400 до 1000 спутников для отслеживания ракетных пусков в любой точке планеты. Кроме того, запланировано отдельное подразделение из 200 ударных спутников для перехвата ракет в космосе.