«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — указала дипломат.
Захарова: российская делегация приедет в Стамбул с проектом меморандума
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским приедет в Стамбул 2 июня для второго раунда прямых переговоров с Украиной, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.