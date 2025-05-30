Захарова: российская делегация приедет в Стамбул с проектом меморандума

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — указала дипломат.