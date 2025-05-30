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Захарова: российская делегация приедет в Стамбул с проектом меморандума

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским приедет в Стамбул 2 июня для второго раунда прямых переговоров с Украиной, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — указала дипломат.