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Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США, как пояснил РИА Новости источник, близкий к «Ростеху», это может быть связано с планами Соединенных Штатов по снятию санкций и ведению совместного бизнеса.

Источник: © РИА Новости

«Оказывать содействие в выходе на представителей власти США касательно будущих и/или текущих юридических или административных процедур на территории США», — говорится в документе, где объясняется характер услуг, которые будет оказывать компания.

«Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации», — сказал РИА Новости источник, близкий к «Ростеху».

По словам другого источника в госструктурах, на документе, с которым ему удалось ознакомиться, стоит подпись не Чемезова, а консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу.

«Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса», — добавил источник.