Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

«Оказывать содействие в выходе на представителей власти США касательно будущих и/или текущих юридических или административных процедур на территории США», — говорится в документе, где объясняется характер услуг, которые будет оказывать компания.
«Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации», — сказал РИА Новости источник, близкий к «Ростеху».
По словам другого источника в госструктурах, на документе, с которым ему удалось ознакомиться, стоит подпись не Чемезова, а консультанта и лоббиста, близкого к президенту США Дональду Трампу.
«Можно предположить, что со стороны администрации Трампа осуществляется кампания по выводу из-под санкций высокопоставленных российских руководителей с целью продолжения совместной работы и бизнеса», — добавил источник.