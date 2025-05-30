Минюст США начал процедуру снятия санкций с Чемезова, сообщил источник

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. На сайте министерства юстиции США опубликован документ, согласно которому американская компания Rathmell Short LLP в качестве иноагента будет консультировать Сергея Чемезова по решению административных и юридических вопросов на территории США, как пояснил РИА Новости источник, близкий к «Ростеху», это может быть связано с планами Соединенных Штатов по снятию санкций и ведению совместного бизнеса.